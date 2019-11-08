«Сделали все в сроки и безопасно». Зеленский — о разведении сил в районе Золотого
Лидер Незалежной Владимир Зеленский оценил разведения сил и средств в районе Золотого. Своим мнением он поделился с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшаром Халитом Чевиком, передает RT.
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По словам украинского президента, несмотря на сложность ситуации, разведение сил вблизи Золотого удалось осуществить. Он поблагодарил за это и военных, и ОБСЕ, и всех тех, кто оказывал помощь.
«Сделали все в сроки и безопасно», — отметил глава государства.
В свою очередь Яшар Халит Чевик обратил внимание на уменьшение количества жертв после того, как в июле было объявлено перемирие.