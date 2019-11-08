ДНР и Украина назвали дату разведения сил в Петровском Подробнее

По словам украинского президента, несмотря на сложность ситуации, разведение сил вблизи Золотого удалось осуществить. Он поблагодарил за это и военных, и ОБСЕ, и всех тех, кто оказывал помощь.

«Сделали все в сроки и безопасно», — отметил глава государства.

В свою очередь Яшар Халит Чевик обратил внимание на уменьшение количества жертв после того, как в июле было объявлено перемирие.