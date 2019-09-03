«Сделал все плохое, что мог»: Джастин Бибер рассказал правду о себе

Музыкант не стал утаивать правды и честно признался всем своим поклонникам в увлечении тяжелыми наркотиками, насилием и неудовлетворенностью жизнью.

Билли Айлиш и Джастин Бибер записали песню. Фанаты долго этого ждали, но что‐то пошло не так Подробнее

«Встать из кровати с правильным настроем тяжело, когда тебя обуревает твоя жизнь, твое прошлое, работа, обязанности, эмоции, семья, финансы, взаимоотношения. Когда кажется, что жизнь преподносит проблему за проблемой и за проблемой», — написал Бибер.

Певец своим постом хотел поддержать всех, кто может пройти его путем с ранней славой и множеством соблазнов. Он вспомнил времена, когда был разочарован всем, что происходило в его жизни, и связал свою депрессию и девиантное поведение с событиями из детства, когда из 13-летнего мальчика из небольшого города он превратился в мировую звезду.

«Замкнутый круг, в котором разочарование следует за разочарованием. Иногда это даже может достичь точки, когда ты больше не хочешь жить. Когда тебе кажется, что ничего уже никогда не поменяется. Я могу полностью понять эти чувства», — подчеркнул певец.

Бибер рассказал, что в 19 лет в его жизнь пришли наркотики и, как следствие, агрессия, разруха в отношениях и отчуждение от всех. Он подчеркнул, что к 20 годам сделал все самое плохое, что только мог, и превратился из одного из самых популярных в мире поп-певцов в объект насмешек, всеобщего осуждения и ненависти.

В финале своего рассказа он призвал всех любить друг друга и быть добрее. Свой пост Бибер снабдил подписью, в которой он выразил надежду, что люди найдут время и прочитают этот текст, так как «его диктовало сердце».

25-летний Бибер известен не только своим творчеством, но и скандалами, в которые попадал. Он устраивал гонки на машине в нетрезвом виде, избивал своего водителя, привлекался к ответственности за наркотики.