«Сделаем Гонконг снова великим!» Очередное цунами демократических протестов посвящено Трампу
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Полиция применила слезоточивый газ после того, как некоторые демонстранты бросили кирпичи и дымовые шашки, сломав тем самым паузу в насилии.
На самом большом из трех митингов ключевая магистраль вдоль набережной со стороны Коулуна в гавани Виктория была заполнена демонстрантами — от протестующих в масках и черных костюмах до семей и пожилых людей.
Этот митинг последовал за двумя другими маршами ранее в воскресенье, когда протестующие пытались удержать давление на городского лидера Кэрри Лэм после недавней победы демократов на выборах в окружной совет и получения поддержки США в их деле.
«Если мы не уйдем, правительство скажет, что это просто проблема молодежи, но это проблема Гонконга, которая затрагивает всех нас», — сказала 30-летняя Лили Чау, которая пришла на марш со своим ребенком.
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Протесты в Гонконге были относительно мирными в течение двух недель вокруг выборов 24 ноября, но в воскресенье стало понятно, что на митингах может быть больше насилия, если Лэм не выполнит требования протестующих.
Напряжение началось в субботу вечером после того, как полиция применила перцовые шары против протестующих.
Лэм сказала, что она ускорит диалог, но отказалась предлагать что-либо новое после выборов. Ее соратники приняли только одно требование — отозвать закон о выдаче, который бы отправил подозреваемых в материковый Китай для суда.
Еще одна участница марша Элейн Вонг назвала победу Лэм на выборах «пустой победой».
Два предыдущих марша в воскресенье были США Дональду Трампу с призывами о помощи. Митингующие также требовали от полиции прекратить использование слезоточивого газа.
Размахивая американскими флагами, одетые в черное протестующие пошли в консульство США, чтобы поблагодарить Трампа за подписание закона, поддерживающего их дело, и призвали его незамедлительно наказать Лэм и других чиновников за подавление прав человека.
Некоторые держали плакаты с надписью «Давайте снова сделаем Гонконг великим» — пародия на обещание Трампа в 2016 году сделать Америку великой снова.