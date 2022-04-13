Сдавшийся украинский солдат рассказал о жестоких высказываниях командиров ВСУ

Пресс-служба Народной милиции ЛНР опубликовала видео с украинским солдатом, который рассказал о жестких высказываниях командования ВСУ. Об этом написало ИА Nation News.

По словам военного, с начала спецоперации командиры отправили его вместе с сослуживцами в Северодонецк, где оставили одних и без средств связи.

«Там командование оставило нас одних, без связи. Потом я добровольно сложил оружие. Призываю всех военнослужащих Украины сделать также. Потому что нет смысла воевать против своих же. Лучше дома спокойно с семьей жить», — сказал он.

Перед тем, как сдаться российским военным, украинские солдаты просидели два с половиной часа в подвале, добавил пленный.