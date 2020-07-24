Сдавшийся сирийским властям террорист рассказал об участниках повстанческой группировки

В Сирии бывшие террористы вступают в повстанческую группировку, которую финансируют США. Она базируется в зоне Эт-Танф, недалеко от американской военной базы. Бойцов группировки тренируют оружием, произведенном в Соединенных Штатах.

Бывший член группировки «Магавир ас-Саура» Хасан Абдул Атра рассказал журналистам, что в рядах повстанцев много экс-боевиков запрещенных в России «Исламского государства»* и «Джебхат ан-Нусры»*. Слова сдавшегося в плен сирийской правительственной армии бойца привело РИА «Новости».

Атра добавил, что сам был свидетелем, как на базу «Магавир ас-Саура» в зоне Эт-Танф приехали «десять мотоциклистов, и все они были боевиками ИГ* и „Джебхат ан-Нусры“*». Повстанцы их приняли, распределив по позициям территории Эт-Танф.

Бывший боевик заметил, что «несколько раз с севера» приходили длинноволосые и бородатые мужчины. Они прямиком направлялись на американскую базу. На опорных пунктах «Магавир ас-Сауры» их никто не контролировал.

Группировка, заверил Атра, финансируется США. Бойцов обучают с американским оружием — каждый проходит 15-дневную подготовку. Сам он обучался на пулеметчика — стрелял из оружия 50-го калибра, какие обычно устанавливают на пикапы.

Денежными средствами группировки заведует командир Мухаммед Аттала. Он получает средства от представителей США и распоряжается ими по своему усмотрению. Кроме того, «Магавир ас-Саура» нередко присваивает гуманитарную помощь, предназначенную для беженцев в лагере «Рукбан». Большую часть Аттала «оставляет на свои нужды».

Хасан Абдул Атра заявил, что лично видел, как гуманитарную колонну останавливали американские военные. Они же запугивают бойцов группировки, чтобы не дать им сдаться властям Сирии. Например, рассказывают небылицы о тюрьмах, которые ждут сбежавших.

*«Исламское государство» / ИГ, «Джебхат ан-Нусра» — запрещенные в России террористические организации.