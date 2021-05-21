Реклама российской армии ужаснула американцев. Они предложили сдаться сразу

Американский эксперт в области геополитики Rando Quaaden опубликовал в Twitter два рекламных ролика, американской и российской армий. В отечественном показаны крепкие мужчины со стальным блеском в глазах, в заокеанском — мультипликационная девочка, ребенок из однополой семьи и участница митингов за толерантность и любовь во всем мире.

Американец свое впечатление выразил кратко: «Западу — кранты!». В обсуждении ролика развернулась целая дискуссия. В основном, пользователи высказывалась в том же ключе. Он заявили, что следующая война заведомо проиграна и русские уже на пути к американским берегам. Нашлись и те, кто им возразил.

«Военный бюджет США: 778 миллиардов долларов. Военный бюджет России: 61 миллиард долларов. Я бы сказал, что это имеет большее значение, чем реклама», — сообщил один из комментаторов.

Другой в ответ пошутил, что пока тут все спорят, он начал учить русский. И будет готов ко всему, когда «в его дверь постучат».

«Итак, Россия — это крепкие мужчины, которые качают мускулы. Америка — карикатурное изображение девушки, которая плачет на однополой свадьбе и бегает по улицам с плакатами», — мрачно возразил другой.

С ним согласился еще один пользователь. По его мнению, когда на США нападут, миллениалы заявят, что не пойдут воевать, так как не имеют ничего против «этих людей».

Другой комментатор предложил напугать российских военных выступлением танцевального женского коллектива Rockettes Brigade.

«У наших борцов за социальную справедливость нет ни одного шанса. Мы обречены», — констатировал он.

Участники дискуссии ностальгически вспомнили, что еще пару лет назад в военной рекламе показывали непобедимых американских морпехов, и молодежь хотела служить в армии. У современных же ультраполиткорретных американцев мало шансов на победу в случае серьезного противостояния.