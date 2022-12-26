Мир 26 декабря 2022, 23:11 «Сдаются в плен при первой возможности». Польский журналист рассказал о тяжелых условиях в армии ВСУ Журналист NDP Тохман: украинские военные сдаются в плен русским из-за невыносимых условий РИА «Новости»

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Тяжелейшие условия, в которых находятся украинские бойцы, заставляют их сдаваться в плен при первой возможности. Об этом заявил обозреватель польской газеты NDP Яцек Тохман.

По мнению журналиста, в этой ситуации, а также в массовой гибели украинских солдат виноваты чаще всего их собственные командиры. Также в ВСУ остро не хватает лекарств, продовольствия, военной техники и топлива.

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«Конечно, голодные и напуганные украинские бойцы со сломанным оружием в руках сдаются при любой возможности», — написал Тохман.

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Он добавил, что украинское правительство задумалось о более жестких законах о дезертирстве как раз из-за такого положения вещей. Наказывать солдат лишением свободы можно будет за любую критику решений военного руководства. По мнению автора, командование ВСУ не в состоянии организовать порядок на подконтрольных ей территориях.

Военный эксперт Роман Насонов считает, что массовое дезертирство в рядах украинской армии спровоцировало рост числа наемников.