Мир 26 декабря 2023, 04:55 «Сдают позиции». Переход к обороне не поможет ВСУ остановить наступление российской армии Breitbart: переход к обороне не поможет ВСУ остановить наступление ВС РФ РИА «Новости»

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Переход к оборонительной тактике по всей линии соприкосновения не поможет ВСУ остановить наступление Вооруженных сил России. К такому выводу пришли читатели американского портала Breitbart.

Большинство комментаторов не поверили, что рытье окопов поможет украинцам выстоять против российской армии. Читатели отмечают, что от окопов нет проку, если с другой стороны летят ракеты и беспилотники.

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«Вместо того, чтобы проиграть быстро и почти безболезненно, Украина проигрывает медленно, подвергаясь мощному разрушению и опустошению», — отметил читатель.

Другой комментатор подчеркнул, что даже газета The New York Times написала, что украинская армия сдает позиции — у них нет личного состава, боеприпасов и техники для их удержания.

«Украинцы полные идиоты, потому что они поверили безмозглому Джо [Байдену])», — заявил другой читатель.

Вскоре Украина будет вынуждена искать наемников с военным опытом в Африке и Азии, считает политолог Руслан Бортник. Также в стране могут начать формировать «добровольческие бригады» из уроженцев Великобритании.