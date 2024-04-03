Мир 03 апреля 2024, 04:59 Сдача городов не спасет. Немецкий офицер предупредил Украину об ударе России Полковник Рихтер: ВСУ придется сдать ряд городов, чтобы избежать прорыва фронта РИА «Новости»

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Давление российских войск непременно заставит Украину сдавать новые регионы для удержания линии боевого соприкосновения от обвала. Об этом заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в беседе с каналом Welt.

«Им (украинской стороне — прим. ред.) <…>, вероятно, придется время от времени сдавать отдельные города, чтобы избежать опасности прорыва фронта», — сказал он.

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Рихтер отметил, что военным Украины нужно сократить линию боевого соприкосновения и увеличить оборонительные позиции, но даже при выполнении этих условий у ВСУ не удастся полностью спастись от масштабного прорыва российских войск.

Ранее отставной полковник СБУ Олег Стариков заявил, что удары ВС России по инфраструктуре Украины могут лишить ВСУ военных резервов. Также он отметил, что за воздушной кампанией российских войск может пойти большая наступательная операция на поле боя.