  • Scramble: американских военных натаскивают на неудачной «копии» российского Ми-24

    27 сентября 2019, 18:24

    Ольга Чеснокова

    Американский вертолет МН-60S перекрасили в камуфляж российского Ми-24, чтобы подготовить пилотов страны к бою с потенциальным противником. Специализированное издание Scramble нашло расцветку «копии» неудачной.

    Американских пилотов специально готовят на копиях российских вертолетов и истребителей, чтобы они привыкли к расцветке техники противника перед боем.

    Так, американские инженеры попытались воссоздать российский Ми-24. Для этого они перекрасили вертолет MH-60S в российский камуфляж. Их попытка оказалась тщетной. По словам специалистов, в новом окрасе МН-60S отсутствует желтый цвет, и самой копии далеко до оригинала. Аппарат для тренировок приобретет новую расцветку через год.

    Это не первый случай, когда американские военные выбирают окрас российских вертолетов для имитации противника. Облик F-16 °C Fighting Falcon ранее пытались приблизить к российскому истребителю пятого поколения Су-57. Таким образом американских пилотов пытаются приучить к расцветке машин противника, напомнил «Царьград».