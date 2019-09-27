Scramble: американских военных натаскивают на неудачной «копии» российского Ми-24

Американских пилотов специально готовят на копиях российских вертолетов и истребителей, чтобы они привыкли к расцветке техники противника перед боем.

Так, американские инженеры попытались воссоздать российский Ми-24. Для этого они перекрасили вертолет MH-60S в российский камуфляж. Их попытка оказалась тщетной. По словам специалистов, в новом окрасе МН-60S отсутствует желтый цвет, и самой копии далеко до оригинала. Аппарат для тренировок приобретет новую расцветку через год.

Это не первый случай, когда американские военные выбирают окрас российских вертолетов для имитации противника. Облик F-16 °C Fighting Falcon ранее пытались приблизить к российскому истребителю пятого поколения Су-57. Таким образом американских пилотов пытаются приучить к расцветке машин противника, напомнил «Царьград».