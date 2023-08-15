Мир 15 августа 2023, 18:46 Считавшихся пропавшими без вести 60 человек нашли на Гавайях ABC: на Гавайях нашли 60 человек, которых считали пропавшими после пожаров Unsplash

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В одном из домов в штате Гавайи обнаружили 60 человек, которых записали в пропавшие без вести после сильных пожаров. Об этом написало издание ABC.

«В одном из домов нашли 60 человек, которых уже считали пропавшими без вести. В настоящее время они в безопасности», — говорится в сообщении.

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Кроме того, власти штата приняли решение использовать термин «незарегистрированный» вместо «пропавший без вести», потому что многие люди потеряли доступ к электричеству и не могут связаться с властями или родными.

Лесные пожары на Гавайях вспыхнули на прошлой неделе в районе острова Мауи. Огонь из-за сильного ветра быстро перешел на город Лахайна, который выгорел практически полностью. Без крова остались порядка пяти тысяч человек.

Местные власти сообщали, что в результате ЧП погибли как минимум 96 человек. Губернатор штата заявлял, что этот пожар стал самым смертоносным в Штатах за последние 100 лет.