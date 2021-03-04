Считавшаяся вымершей птица обнаружена впервые за 170 лет

Считавшаяся вымершей птица найдена на острове Борнео в Индонезии впервые за 170 лет. Орнитолог, нашедший чернобрового болтуна, после встречи помолился и отправился праздновать.

«Я был счастлив, взволнован и не верил своим глазам», — сказал ученый Панджи Густи Акбар, сообщило издание The Independent.

Орнитологи впервые описали чернобрового болтуна около 1850 года, когда единственный известный раз встретили экземпляр этого вида. Они ошибочно предположили, что птица прибыла с острова Ява, а не с Борнео. Поэтому ранние попытки найти других представителей этого вида были неуспешны.

Даже после того, как ошибка была установлена, никто не смог найти этих птиц, поскольку немногие ученые добирались до индонезийского острова Борнео.

В 2016 году, после основания клуба наблюдателей за птицами, ситуация начала меняться. Члены клуба орнитологов-любителей обратились к местным жителям с просьбой рассказать о местных птицах.

Проживающие там Мухаммад Суранто и Мухаммад Ризки Фаузан сообщили, что иногда во время походов в лес видят черно-коричневых птиц. В октябре Суранто и Фаузан смогли поймать одну из птиц и отправили фотографии члену клуба Джоко Саиду Трисиянто.

Фотографии совпали с изображением чернобрового болтуна, который считался вымершим. Когда орнитолог понял, что это фотографии реальной птицы, расплакался. «Это очень важная находка для индонезийской орнитологии», — подчеркнул он.

Когда удалось подтвердить вид, орнитологу удалось убедить отпустить пойманную птицу в лес. Он намерен наладить туризм в регионе за этот счет, а также показывать птицу другим бердвотчерам.