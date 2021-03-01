«Считайте меня динозавром». Звезда Top Gear Джереми Кларксон отказался ездить на электромобилях

Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон сказал, что он никогда не сядет за руль электромобиля потому, что предпочитает машины с «приятным звуком» мотора. Автомобили на бензине он будет водить до самой смерти. Кларксон признался, что электромобили просто не для него.

Это заявление телеведущий сделал, комментируя принятый правительством запрет на бензиновые и дизельные моторы с 2030 года.

«Я никогда не хотел водить машину, у которой нет приятного звука. Только бензиновый мотор может его издавать. Мне почти 60, поэтому я буду водить бензиновые машины, пока не умру», — заявил Кларксон изданию Еxpress.

После принятого закона многие из самых популярных автомобильных брендов Великобритании, такие как Jaguar и Ford, заявили о своем стремлении к концу десятилетия стать полностью электрическим брендом.

«Извините, но считайте меня динозавром, который предпочитает Pink Floyd реперу Stormzy, и Ford Mustang — Tesla», — заявил Кларксон.

Его соведущий Top Gear Джеймс Мэй купил Tesla Model S в 2019 году, хотя ранее и заявлял, что не является поклонником электромобилей. Джереми Кдарксон считает, что в душе он по-прежнему остается поклонником Rover 90, но делает вид, что идет в ногу со временем.

Эксперты считают, что электромобили нельзя считать полностью экологичными. По их словам, до сих пор никто не знает, как утилизировать их отработанные литиевые электробатареи.