Мир 17 мая 2023, 17:49 «Считает себя пупом земли». Лавров обозначил причину заявления Запада об изоляции России Лавров: Запад заявляет об изоляции России, потому что считает себя пупом земли Unsplash

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Утверждение Запада об изоляции России свидетельствует о том, что он возомнил себя пупом земли. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Царьграду».

«Заявление о том, что Запад изолировал Россию, говорит только об одном: что Запад считает себя пупом земли. Только этим состоянием можно объяснить его нынешнюю политику», — указал глава МИД.

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Запад старается заставить страны глобального Юга и мирового большинства, как их теперь называют, присоединиться к антироссийским санкциям, отметил Лавров. Однако эти попытки сталкиваются с желанием подавляющего большинства развивающихся государств выстраивать собственную политику на основе национальных интересов, интересов своей экономики и задач по решению социальных проблем, обратил внимание руководитель внешнеполитического ведомства.

«Это означает только то, что западная политика проваливается», — подчеркнул министр иностранных дел.

Представители западных стран апеллируют к результатам голосований в ООН по провокационным резолюциям, продолжил глава МИД. Однако эти документы составляют «по-иезуитски», добавляя туда максимальное количество общепризнанных формулировок и вставляя откровенно антироссийские пассажи между строк, сообщил министр.

«А многие страны, знаете, как в том анекдоте, считают, что дешевле согласиться, чем объяснять, почему я не буду этого делать. И они голосуют, но к санкциям не присоединяются. Только чтобы от них отстали», — заключил Лавров.

Ранее глава МИД признался, что ему надоело комментировать заявления Запада о якобы неготовности России к диалогу с Украиной. Министр напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский сам категорически отказался от переговоров с российской стороной.