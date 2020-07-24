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    24 июля 2020, 14:07

    «Считаем санкции неприемлемыми»: в Кремле рассказали, как поступят при введении новых мер против «Северного потока — 2»

    Александра Ломейко

    США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока — 2». Россия и все участники проекта по строительству газопровода считают такие меры противоречащими законодательству.
    «Считаем санкции неприемлемыми»: в Кремле рассказали, как поступят при введении новых мер против «Северного потока — 2»

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что стратегию по окончанию строительства «Северного потока — 2» будут выстраивать в том случае, если Вашингтон систематизирует свои намерения. Слова официального представителя Кремля привел ТАСС.

    «Подождем, что будет в итоге [с формализацией санкций]», — сказал он.

    Песков добавил, что направленные против проекта ограничительные меры беспокоят как Россию, так и ее партнеров по строительству газопровода. Пресс-секретарь Владимира Путина еще раз напомнил: речь идет о международном проекте и в его реализации участвует немало «весьма крупных и авторитетных компаний».

    «И мы, и наши партнеры считаем эти санкции неприемлемыми, мы считаем их противоречащими международному законодательству», — заявил официальный представитель Кремля.

    Если США представят какие-либо содержательные данные, сформировав пакет санкций, то это уже потребует стратегического анализа. Его конечная цель — завершение «мегапроекта».

    Российская сторона, рассказал Песков, постоянно контактирует со своими партнерами из Европы, связанными с «Северным потоком — 2». Пока что они не планируют делать какое-либо совместное заявление по санкциям.

    «Здесь необходимо выстраивать и тактику, и стратегию таким образом, чтобы была реализована конечная цель [проекта]», — заключил пресс-секретарь Владимира Путина.

    Новые ограничения против строительства газопровода включили в проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. В сенате уже одобрили документ большинством голосов.

    Новости SMI.FM