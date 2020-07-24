«Считаем санкции неприемлемыми»: в Кремле рассказали, как поступят при введении новых мер против «Северного потока — 2»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что стратегию по окончанию строительства «Северного потока — 2» будут выстраивать в том случае, если Вашингтон систематизирует свои намерения. Слова официального представителя Кремля привел ТАСС.
«Подождем, что будет в итоге [с формализацией санкций]», — сказал он.
Песков добавил, что направленные против проекта ограничительные меры беспокоят как Россию, так и ее партнеров по строительству газопровода. Пресс-секретарь Владимира Путина еще раз напомнил: речь идет о международном проекте и в его реализации участвует немало «весьма крупных и авторитетных компаний».
«И мы, и наши партнеры считаем эти санкции неприемлемыми, мы считаем их противоречащими международному законодательству», — заявил официальный представитель Кремля.
Если США представят какие-либо содержательные данные, сформировав пакет санкций, то это уже потребует стратегического анализа. Его конечная цель — завершение «мегапроекта».
Российская сторона, рассказал Песков, постоянно контактирует со своими партнерами из Европы, связанными с «Северным потоком — 2». Пока что они не планируют делать какое-либо совместное заявление по санкциям.
«Здесь необходимо выстраивать и тактику, и стратегию таким образом, чтобы была реализована конечная цель [проекта]», — заключил пресс-секретарь Владимира Путина.
Новые ограничения против строительства газопровода включили в проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. В сенате уже одобрили документ большинством голосов.