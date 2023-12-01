Мир 01 декабря 2023, 02:36 Щит НАТО не поможет Украине из-за превосходства российских сил — политолог Политолог Баар: щит НАТО над Украиной не поможет из-за успехов российской армии РИА «Новости»

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Планы Североатлантического альянса по созданию «щита» над Украиной нельзя реализовать из-за успехов ВС РФ. Об этом заявил политолог Владимир Баар в беседе с iROZHLAS.

«Из последних сообщений мы видим, что Украина уступает России. У России есть крайне развитая воздушная оборона, которая сбивает подавляющее большинство украинских дронов, а Украине этого не удается на 100%», — сказал он.

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По словам Баар, решение НАТО о формировании подобного купола над территорией Украины является несвоевременным, потому что страны должны были давно договориться, а не рассматривать такую возможность, когда уже поздно.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, заявил, что ВСУ находятся в тупике, поэтому переходят в оборону. Так он прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о строительстве фортификационных сооружений на границе.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.