Мир 08 июня 2023, 01:38 Счета жителей Украины начнут принудительно закрывать за связи с Россией Нацбанк Украины разрешил принудительно закрывать счета людей за связи с Россией piqsels

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Украинским банкам разрешили блокировать операции и принудительно закрывать счета граждан страны и юридических лиц за отказ предоставить информацию о наличии или отсутствии у них экономических связей с Россией. Как сообщило издание «Страна.ua», такое разрешение выдал Национальный банк Украины (НБУ).

С марта НБУ начал требовать от банков проверять своих клиентов, а также их партнеров и контрагентов на наличие связей с Россией, отметили «Известия». Но банковские клиенты часто отказывались отвечать, или не предоставляли все данные, которые требовали финансовые организации.

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В итоге НБУ выпустил разъяснения, в которых разрешил кредитным организациям страны останавливать финансовые операции и блокировать или принудительно закрывать счета клиентов в одностороннем порядке.

Осуществлять эти действия украинские банки смогут также и в случаях предоставления неполных или недостоверных сведений. Финансовые организации должны будут хранить полученные от клиентов данные, и, в случае запроса НБУ, передавать ее национальному банку страны.

Ранее НБУ обязал все коммерческие финансовые организации отчитываться об операциях украинцев с картами вне зависимости от суммы. Распоряжение вступило в силу 5 июня.