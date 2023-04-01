Мир 01 апреля 2023, 23:21 Счета Российского центра науки и культуры заморозили в Хельсинки Банковские счета Российского центра науки и культуры в Хельсинки заморозили из-за санкций РИА «Новости»

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Банковские счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице Финляндии Хельсинки заморозили из-за западных санкций. В таком состоянии они будут оставаться до «дальнейшего уведомления», сообщило финансовое издание Talouselämä.

Решение об этом было принято 10 марта, его утвердило Управление по взысканию долгов.

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«Активы Центра были заморожены банком Nordea, в котором у Российского центра науки и культуры открыт счет. Причиной заморозки являются санкции ЕС, введенные в связи с российской (специальной военной операцией) на Украине», — сказано в сообщении.

Банку запрещено передавать или выплачивать деньги кому-либо, кроме судебного пристава.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ответ на вопрос журналиста Bloomberg о поиске российских резервов за границей заявила, что ничем не может им помочь. Корреспондент сообщила, ссылаясь на зарубежных регуляторов, что они не могут найти 300 миллиардов долларов российских резервов, попавших под санкции.