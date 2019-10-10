Счета дяди супруги Асада оказались заморожены

Центробанк Сирии издал распоряжение, позволяющее заморозить активы дяди первой леди республики.

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Аль-Ахрас — влиятельный предприниматель в Арабской Республике. Он учредил компанию Akhras Group, занимавшуюся торговлей, переработкой и логистикой. Позднее родственник Асада руководил Торговой палатой в сирийской провинции Хомс. Кроме того, он поддерживал президента с начала Гражданской войны в 2011 году и оказывал материально-техническую поддержку баасистскому правительству. В итоге он попал в западные санкционные списки. Чиновник также предоставил промышленные помещения и жилые объекты для создания импровизированных лагерей. В них ведомства Сирии содержали политических заключенных. За это Тарифа тоже обвиняют на Западе.

Семья аль-Ахрас попадала в сводки новостей и во время ареста его сына — Мурхафа. Его похитили в Ливане между городами Штура и Алайх. Мужчина со своей семьей перебрался в Ливан несколько лет назад, но исчез при «странных обстоятельствах». Неизвестные позвонили его супруге и потребовали два миллиона долларов за освобождение. Спустя время Мурхафа аль-Ахраса освободили благодаря помощи местных правоохранителей.

Издание связало два события — арест Мурхафа и заморозку активов Тарифа аль-Ахраса. Окружение президента так практикует меры давления, говорится в сообщении. Причины разрыва семейных связей пока не понятны. Однако News.ru предположил, что таким образом сирийская элита отстаивает свое право на ресурсы.

Инсайдеры издания утверждали, что к делу Махлуфа лично причастна супруга Асада. По данным издания, развивается конфликт интересов внутри высших эшелонов сирийской власти.