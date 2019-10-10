  • Счета дяди супруги Асада оказались заморожены

    10 октября 2019, 19:09

    Алена Макаренко

    Центральный банк Сирии издал распоряжение о заморозке активов дяди супруги президента Башара Асада — Тарифа аль-Ахраса. А до этого появлялись новости об аресте его сына в Ливане. По данным СМИ, Арабская республика может превратиться в поле борьбы между различными группами влияния, которые порой связаны между собой кровными узами. Об этом сообщил сайт News.ru.
    Счета дяди супруги Асада оказались заморожены

    Центробанк Сирии издал распоряжение, позволяющее заморозить активы дяди первой леди республики.

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    Аль-Ахрас — влиятельный предприниматель в Арабской Республике. Он учредил компанию Akhras Group, занимавшуюся торговлей, переработкой и логистикой. Позднее родственник Асада руководил Торговой палатой в сирийской провинции Хомс. Кроме того, он поддерживал президента с начала Гражданской войны в 2011 году и оказывал материально-техническую поддержку баасистскому правительству. В итоге он попал в западные санкционные списки. Чиновник также предоставил промышленные помещения и жилые объекты для создания импровизированных лагерей. В них ведомства Сирии содержали политических заключенных. За это Тарифа тоже обвиняют на Западе.

    Семья аль-Ахрас попадала в сводки новостей и во время ареста его сына — Мурхафа. Его похитили в Ливане между городами Штура и Алайх. Мужчина со своей семьей перебрался в Ливан несколько лет назад, но исчез при «странных обстоятельствах». Неизвестные позвонили его супруге и потребовали два миллиона долларов за освобождение. Спустя время Мурхафа аль-Ахраса освободили благодаря помощи местных правоохранителей.

    Издание связало два события — арест Мурхафа и заморозку активов Тарифа аль-Ахраса. Окружение президента так практикует меры давления, говорится в сообщении. Причины разрыва семейных связей пока не понятны. Однако News.ru предположил, что таким образом сирийская элита отстаивает свое право на ресурсы.

    Инсайдеры издания утверждали, что к делу Махлуфа лично причастна супруга Асада. По данным издания, развивается конфликт интересов внутри высших эшелонов сирийской власти.