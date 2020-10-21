Счет в Китае может снизить рейтинг Трампа

Ранее Трамп обвинял своего оппонента Джо Байдена, что тот настроен слишком миролюбиво по отношению к Китаю и имеет с государством дела. Политолог Александра Филиппенко рассказала, что в некоторых штатах внезапно всплывший факт может повлиять на рейтинг президента.

«Например, на выборах очень важно мнение штата Пенсильвания, а он располагается как раз ближе к восточному побережью. Это значит, что там живут очень бизнес-ориентированные люди. Для них данные о китайском счете Трампа могут стать решающими в выборе», — рассказала она.