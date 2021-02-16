Счет 2649:2528. Канадские хоккеисты играли 252 часа ради благотворительности

Хоккеисты из канадской провинции Альберта установили новый мировой рекорд по продолжительности матча на открытом воздухе. Они играли 252 часа без перерыва и собрали 1,8 миллиона долларов на исследования онкологических заболеваний. Как сообщил телеканал CBC, это традиционное мероприятие, которое проводится с 2003 года. В этом году прошел седьмой матч.

Впервые длительный хоккейный матч предложил провести врач команды НХЛ «Эдмонтон Ойлерс» Брент Сайк, чьи отец и жена скончались от рака. Местом проведения стал открытый каток около Шервуд-Парка.

В этом году из-за пандемии игроки двух команд — Team Hope и Team Cure — провели перед самым длинным матчем 10 дней в изоляции. Всего на лед по очереди выходили 40 человек. Победу одержала команда Team Cure, которая забила 2649 шайб и пропустила 2528 голов соперников.

Участникам не помешали чрезвычайные морозы, которые начались в Канаде. По словам свидетелей соревнования, от холода разбивались шайбы, трескалось надувное снаряжение вратарей и отваливались приклеенные части шлемов. Температура воздуха опускалась до -55 градусов. Все это сопровождалось ледяным ветром.

Один из организаторов соревнований, Кейт Галлахер, заявил, что игра была потрясающей и самой холодной за всю историю. Спортсмены закончили встречу с волдырями на пальцах, но без серьезных травм.

Собранные 1,8 миллиона долларов передадут в местный медицинский вуз, где занимаются изучением онкологических заболеваний.