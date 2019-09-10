  • Щенок за лайки: пользователи Instagram поддержали мечты девочки о собаке

    10 сентября 2019, 14:17

    Александра Ломейко

    Девочка из Нидерландов решила во что бы то ни стало стать хозяйкой щенка. Отец пообещал выполнить желание при одном условии: она должна набрать больше миллиона лайков в Instagram к своему посту.

    О своей мечте девочка по имени Марго рассказала в Сети, попросив подписчиков не только ставить лайки, но и репостить запись.

    «Папа пообещал, что у меня будет щенок, только если я наберу 1,2 миллиона лайков. Он не думает, что у меня получится», — поделилась девочка, добавив, что по-настоящему хочет собаку.

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    В настоящее время ее пост лайкнули уже более 550 тысяч раз. В комментариях пользователи из разных стран, в том числе и России, желают Марго удачи.

    «Почти половина пути. У девчонки точно будет щенок», — выразили надежду пользователи Instagram.

    Судя по снимкам в аккаунте подростка, Марго хорошо относится к животным. На одном из фото она обнимает двух взрослых зенненхундов, называя их «мои дети».

    Девочка явно любит кошек и, как многие подростки, увлекается комиксами Marvel и компьютерными играми.