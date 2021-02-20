Щенок ворвался в прямой эфир и облизнул журналиста. Видео

Милый щенок стал главным героем репортажа американского журналиста Боба Барнарда с телеканала FOX 5. Ведущий утреннего эфира вышел на улицу одного из городов Северной Вирджинии, чтобы рассказать о погоде и дать советы автомобилистам после обильных снегопадов. Репортаж появился на официальной странице телеканала в YouTube.

На опубликованных кадрах видно, как Барнард общается с местными жителями, которые предлагают ему деньги за то, что он очистит стекла их машин от наледи.

В какой-то момент к журналисту с другой стороны улицы подбежал маленький щенок. Барнард поднял его на руки и позволил облизать маску на лице.

«Забудьте о людях, с которыми мы говорили ранее, я хочу познакомиться с этой собакой», — заявил он своим коллегам в редакции. После на улицу выбежала владелица щенка. Она пояснила, что собака выпрыгнула через ворота. Девушка рассказала, что щенка зовут Пероги.

Журналист передал владелице ее питомца и спокойно завершил репортаж.