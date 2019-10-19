Щенок с зеленой шерстью родился в США. Видео

Щенок немецкого дога с зеленой шерстью родился в американском штате Колорадо. Пес абсолютно здоров — зеленым он появился на свет из-за желчного пигмента, который окрасил его в материнской утробе.

Как рассказала телеканалу KRDO хозяйка трехлетнего дога Кэдди Уильямс, ее питомица накануне родила восемь щенков. Один из них оказался весьма необычным — в свете фонарика смартфона удалось заметить, что его шерсть зеленоватого оттенка.

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«Когда родился восьмой щенок я записала, что он черно-белый. Было темно. Я посветила фонариком и очень удивилась — на самом деле он был зеленый. Накануне я читала, что иногда на свет появляются зеленые щенки, поэтому была в курсе, что произошло», — поделилась своей новостью с телеканалом Уильямс.

Причина необычного цвета щенка, которого назвали Эми — пигмент желчи биливердин. Именно он и окрасил шерсть в утробе матери. Из-за этого пигмента зеленеют синяки.

Зеленый окрас щенка временный. Через какое-то время он пропадет. Все щенки и их мать чувствуют себя, по заверению хозяйки собак, хорошо.