Щенок с зеленой шерстью родился в США. Видео
Как рассказала телеканалу KRDO хозяйка трехлетнего дога Кэдди Уильямс, ее питомица накануне родила восемь щенков. Один из них оказался весьма необычным — в свете фонарика смартфона удалось заметить, что его шерсть зеленоватого оттенка.
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«Когда родился восьмой щенок я записала, что он черно-белый. Было темно. Я посветила фонариком и очень удивилась — на самом деле он был зеленый. Накануне я читала, что иногда на свет появляются зеленые щенки, поэтому была в курсе, что произошло», — поделилась своей новостью с телеканалом Уильямс.
Причина необычного цвета щенка, которого назвали Эми — пигмент желчи биливердин. Именно он и окрасил шерсть в утробе матери. Из-за этого пигмента зеленеют синяки.
Зеленый окрас щенка временный. Через какое-то время он пропадет. Все щенки и их мать чувствуют себя, по заверению хозяйки собак, хорошо.