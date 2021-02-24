Щенок с шестью лапами и двумя хвостами родился в США

В США в штате Оклахома родился щенок смешанной породы бордер-колли и австралийской овчарки с шестью лапами. На свет малыш появился 16 февраля и его назвали Шкипером.

Как рассказала CNN владелица больницы, доктор Тина Нил, щенок родился вместе с восемью братьями и сестрами во время сильной метели. После того, как стихия утихла, хозяева доставили щенка в больницу, чтобы ветеринары могли его осмотреть.

«У щенка одна голова и грудная полость, но две тазовые области, две нижних мочевых тракта, две репродуктивные системы, два хвоста и шесть ног. У Шкипера также есть признаки расщепления позвоночника. Несмотря на эти отклонения, органы щенка находятся в отличном состоянии. Все его лапы двигаются и реагируют на раздражители, как у обычного щенка», — сообщили на странице ветеринарной больницы Нил в социальной сети Facebook.

Врачи предполагают, что щенку понадобится дополнительно физиотерапия и помощь с подвижностью, когда он станет старше.

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