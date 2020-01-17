Щенок с ярко-зеленой шерстью родился в США. Видео

Собака необычной окраски появилась на свет в американском Кантоне (штат Северная Каролина). У новорожденного оказался ярко-зеленый цвет шерсти.

Его хозяйка Шана Стэми рассказала, что у немецкой овчарки Джипси родилось всего восемь щенков. Все шло в порядке вещей, пока не появился четвертый детеныш.

«И потом я поняла, что щенок двигается и он желто-зеленый», — рассказала Стэми телекомпании WLOS.

Встревоженная женщина пошла к ветеринару. Он объяснил ей, что щенок стал желтым из-за большого количества желчи в меконии (содержимом кишечника эмбриона). Специалист считает, что со временем яркий цвет должен уйти.

Желто-зеленый щенок получил кличку Халк. Его так назвали в честь героя комиксов издательства Marvel Comics, у которого зеленый цвет кожи. Шана добавила, что были мысли назвать животное Гремлином или Фисташкой.

«Иногда мы зовем его мистер Зеленый. Поскольку теперь он стал желтым, кто-то предлагал Пикачу», — отметила хозяйка щенка.

Однако выбор остановили на имени Халк, потому что малыш оказался таким же сердитым, как и супергерой.

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