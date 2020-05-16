Щенок попрыгал на батуте и стал звездой Сети. Видео

Хозяин семимесячного Рио заснял на видео прыжки на батуте своего питомца, а затем выложил в Сеть. Ролик всего за день набрал более 278 тысяч просмотров. Пользователям пришелся по душе забавный щенок.

На кадрах видно, что Рио сначала плещется в тазике с водой, а затем несется к батуту с шариками. Щенок прыгает там некоторое время, возвращается к воде, усердно моет лапы и снова бежит прыгать на батуте. Все это песик делает очень энергично.

Автор ролика рассказал, что Рио семь месяцев. Это щенок породы лерчер. У семьи уже была собака такой породы по кличке Руби, но ее не стало. Хозяева Рио купили батут для своих внуков, и в первые дни собака вообще не интересовалась их приобретением.

На третий день он запрыгнул на батут и начал оттачивать ремесло. «Собачьи бега! Теперь у нас проблемы с тем, чтобы избавиться от него. Собака за три месяца использовала батут больше, чем наш внук за четыре года», — признался владелец питомца.

За день видео на YouTube набрало более 278 тысяч просмотров и множество комментариев. Пользователи писали, что поведение собаки их рассмешило.

«Я так смеялся. У меня такая же собака. Такие сумасшедшие», — написал один из зрителей.

«Дурь (в хорошем смысле этого слова) бьет фонтаном», — добавил другой комментатор.

«Так безумно, однажды он все это уронит», — отметил пользователь.

Пока одни собаки резвятся, другие сидят в самоизоляции. В Филадельфии собаки Мэгги и Мозес через стеклянную дверь целый час смотрели на сурка, который жевал пиццу.