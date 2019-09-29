Щенок питбуля ценой жизни спас детей от ядовитой змеи в США

Щенок питбуля спас двух детей от ядовитой змеи и погиб в США. Его уже прозвали «самым преданным псом», а родители спасенных детей уверены, что те выжили только благодаря собаке.

Как сообщил телеканал Fox35, во Флориде ядовитая коралловая змея попыталась напасть на двух мальчиков, когда они мыли собачью миску. Пес по кличке Зевс увидел опасность и набросился на змею, он оторвал ей голову, но та в ходе схватки успела четыре раза укусить собаку.

Хозяева тут же отвезли пса к ветеринару, но врачи Зевса спасти не смогли. Он умер на следующий день.

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«Он был членом семьи. Это просто убило нас. Мы были уверены, что противоядие сработает», — рассказала Джина Ричардсон, мать спасенных мальчиков и хозяйка Зевса.

Они также заявили, что те, кто считает питбулей опасными, просто плохо с ними обращались. Ричардсоны заверили, что это самая верная собака, а Зевсу они и вовсе обязаны жизнью своих детей.