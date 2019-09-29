Щенок питбуля ценой жизни спас детей от ядовитой змеи в США
Как сообщил телеканал Fox35, во Флориде ядовитая коралловая змея попыталась напасть на двух мальчиков, когда они мыли собачью миску. Пес по кличке Зевс увидел опасность и набросился на змею, он оторвал ей голову, но та в ходе схватки успела четыре раза укусить собаку.
Хозяева тут же отвезли пса к ветеринару, но врачи Зевса спасти не смогли. Он умер на следующий день.
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«Он был членом семьи. Это просто убило нас. Мы были уверены, что противоядие сработает», — рассказала Джина Ричардсон, мать спасенных мальчиков и хозяйка Зевса.
Они также заявили, что те, кто считает питбулей опасными, просто плохо с ними обращались. Ричардсоны заверили, что это самая верная собака, а Зевсу они и вовсе обязаны жизнью своих детей.