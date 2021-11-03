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    03 ноября 2021, 20:36

    Щенок Илона Маска возглавил Dogecoin в качестве псевдопрезидента

    Dogecoin выбрал своим фиктивным президентом щенка Илона Маска

    Александра Ломейко

    У мемной криптовалюты Dogecoin появился псевдопрезидент. Им назначили щенка Илона Маска. Сам основатель SpaceX получил должность фиктивного председателя совета директоров.

    Назначения анонсировал в Twitter создатель Dogecoin Шибетоши Накамото.

    «Новым фиктивным председателем совета директоров становится не кто иной, как Илон Маск», — написал он, назвав миллиардера разбирающимся «в деньгах, лидерстве и мемах».

    Псевдопрезидентом назначили «очаровательного щенка Илона Флоки». Генеральным директором Dogecoin стал пес по кличке Кабосу.

    «Лицо монеты, вдохновившее миллионы на то, чтобы делать только добро каждый день», — охарактеризовал собаку Накамото.