Щенок Илона Маска возглавил Dogecoin в качестве псевдопрезидента

У мемной криптовалюты Dogecoin появился псевдопрезидент. Им назначили щенка Илона Маска. Сам основатель SpaceX получил должность фиктивного председателя совета директоров.

Назначения анонсировал в Twitter создатель Dogecoin Шибетоши Накамото.

«Новым фиктивным председателем совета директоров становится не кто иной, как Илон Маск», — написал он, назвав миллиардера разбирающимся «в деньгах, лидерстве и мемах».

Псевдопрезидентом назначили «очаровательного щенка Илона Флоки». Генеральным директором Dogecoin стал пес по кличке Кабосу.

«Лицо монеты, вдохновившее миллионы на то, чтобы делать только добро каждый день», — охарактеризовал собаку Накамото.