«Счастливые 11.11» День тотальной распродажи принес Alibaba рекордные $38 млрд

Примечательно, что первый миллиард Alibaba Group смогла получить уже через 68 секунд после начала периода скидок. Каждую секунду поступало по полмиллиона заказов. Отмечается, что итоговые цифры на 26% превысили сумму, которую компании удалось выручить от прошлогодней тотальной распродажи.

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В Китае 11-го числа 11-го месяца празднуется День холостяков и одиноких сердец. Ежегодно 11 ноября интернет-магазины устраивают для своих покупателей масштабные распродажи. Период грандиозных скидок длится всего сутки.

Участниками традиционной акции стал миллиард покупателей со всего мира. Лидеры распродаж — китайский смартфон Huawei Mate 30 Pro и iPhone 11 Pro. Однако покупателей все же больше всего интересовали ювелирные изделия и одежда.

Таким образом, китайский ретейлер не только установил свой новый рекорд по продажам за один день, но и обошел показатели прошлого квартала Amazon.