  • «Счастливые 11.11» День тотальной распродажи принес Alibaba рекордные $38 млрд

    12 ноября 2019, 22:51

    Валерия Шафирко

    Владелец китайской площадки Aliexpress компания Alibaba Group в день тотальной распродажи 11.11 заработала 38,4 миллиарда долларов. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

    Примечательно, что первый миллиард Alibaba Group смогла получить уже через 68 секунд после начала периода скидок. Каждую секунду поступало по полмиллиона заказов. Отмечается, что итоговые цифры на 26% превысили сумму, которую компании удалось выручить от прошлогодней тотальной распродажи.

    Матрица наоборот: почему наши данные стали так часто красть и что с этим делать

    Подробнее

    В Китае 11-го числа 11-го месяца празднуется День холостяков и одиноких сердец. Ежегодно 11 ноября интернет-магазины устраивают для своих покупателей масштабные распродажи. Период грандиозных скидок длится всего сутки.

    Участниками традиционной акции стал миллиард покупателей со всего мира. Лидеры распродаж — китайский смартфон Huawei Mate 30 Pro и iPhone 11 Pro. Однако покупателей все же больше всего интересовали ювелирные изделия и одежда.

    Таким образом, китайский ретейлер не только установил свой новый рекорд по продажам за один день, но и обошел показатели прошлого квартала Amazon.