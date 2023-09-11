Мир 11 сентября 2023, 13:29 Счастливого конца не будет, это не фильм. Зеленский — о «контрнаступе» ВСУ Зеленский признал, что у контрнаступления ВСУ не будет счастливого конца Ministry of Defense of Ukraine

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Контрнаступление ВСУ — это не фильм на полтора часа с хорошим финалом, заявил в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что страна потеряла много людей. Счастливого конца не будет, признал политик.

«Это не фильм со счастливым концом, у нас не будет счастливого конца. <…> Мы должны это признать», — сказал Зеленский.

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Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил о переходе охраны президента Украины на круглосуточный режим работы.

Причина — недовольство лидером страны в рядах командования ВСУ, пояснил он. По его словам, в последнее время появились четкие сигналы, что на Зеленского готовят покушение представители вооруженных сил.

По мнению экс-премьера Украины Николая Азарова, Запад уже понял, что Украина будет вести борьбу на истощение, поэтому власти этой страны начали перекладывать друг на друга ответственность за будущее поражение, чтобы не стать следующей «сакральной жертвой».