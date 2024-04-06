Мир 06 апреля 2024, 11:59 Сбылось предсказание Жириновского насчет ударов Израиля Экс-депутат Власов: сбылось предсказание Жириновского об ударе Израиля по Ирану РИА «Новости»

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Сбылось еще одно предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Речь идет о его словах насчет удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Об этом Lenta.ru рассказал экс-депутат Госдумы Василий Власов.

Он отметил, что прогнозы Жириновского сбываются. Власов уточнил, что слова почившего политика не являются предсказаниями в чистом виде. Все высказывания Жириновского построены на анализе и знаниях местных реалий, уточнил бывший депутат.

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«Он сам там был, и в Иране, и в Израиле, и, соответственно, знал людей, события, глубинные конфликты, которые там существуют, и исходя из этого делал прогнозы, которые сейчас и сбываются», — подчеркнул Власов.

Раньше к прогнозам Жириновского насчет Ближнего Востока не прислушивались, потому что политика Россия сосредотачивалась на работе с Евросоюзом. Но после заморозки отношений с ЕС все поменялось.

Недавно в Сети вспомнили слова Жириновского о ситуации в Приднестровье. На видео, разлетевшемся в интернете, политик говорил, что в селе Колбасна располагается склад с оружием. Этих запасов хватит, чтобы «Европа содрогнулась».