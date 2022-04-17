СБУ завербовала диверсантов в тылу ВС РФ в Херсоне

Диверсионная группа националистов действует в тылу вооруженных сил РФ в Херсоне для проведения терактов на освобожденной территории. Этот вывод сделали российские силовики, обнаружив тайник Службы безопасности Украины, написало РИА «Новости».

Перед уходом из Херсона СБУ завербовала некоторых членов местной терробороны. Одним из руководителей группы стал глава Херсонского отдела полиции Максим Жарков. Обыск в его квартире подтвердил эту информацию, в ней оказались радиостанции, документы и оружие.

«Следствие выяснило, что Жарков по указке СБУ завербовал несколько человек для проведения терактов в тылу российских войск», — говорится в сообщении силовиков.

Также одной из ячеек подполья стал бывший сотрудник полиции Владимир Чайковский. Российские правоохранители устанавливают остальных участников диверсионной группы.

Ранее сообщалось, что разведка СБУ в Херсоне привлекала эскортниц для сбора оперативной информации.