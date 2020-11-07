СБУ завела дело на блогера из-за карты Украины без Крыма

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело на украинского блогера Анатолия Шария, который живет на территории Европейского союза. Он выложил видео с картой родной страны без Крыма и Донбасса. Об этом написал в Telegram-канале депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Блогера подозревают в посягательстве на территориальную целостность государства. СБУ начала расследование после запроса Гончаренко.

«СБУ открыла уголовное дело против Шария за посягательство на территориальную целостность Украины», — написал депутат.

Теперь Следственный комитет СБ Украины проводит досудебное расследование в рамках уголовного дела по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины, отметил «Царьград». Правоохранители проверяют все, что Гончаренко изложил в своем депутатском обращении. Блогеру грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Шарий ведет видеоблог на YouTube, в котором критикует власти Украины. На него подписаны более двух миллионов человек. Блогер покинул Украину 24 января 2012 года через пункт пропуска «Зерновое», он уехал на поезде Ковель — Москва и больше не возвращался на родину. В 2013-м власти Литвы предоставили Шарию политическое убежище, благодаря чему он получил вид на жительство на территории Евросоюза.

В отношении Шария на Украине возбуждено два уголовных дела — за хулиганство и ложные обвинения. В апреле 2019 года Шевченковский районный суд Киева отменил арест и розыск блогера по делу о ложных обвинениях.

Шарий основал на Украине политическую партию «Партия Шария». Она участвовала в выборах в местные органы власти в конце октября. Ей удалось провести своих депутатов в городские советы Харькова, Одессы, Мариуполя и некоторых других городов на юге и востоке Украины. Однако Центризбирком и Верховный суд Украины не позволили Шарию присоединиться к выборам в Верховную раду в 2019 году, поскольку мужчина не жил в стране в последние пять лет.