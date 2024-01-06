Мир 06 января 2024, 22:14 СБУ заставила женщину извиниться за видео о похищении мужа для отправки на поле боя «Царьград»: СБУ вынудила женщину извиниться за видео о мобилизованном муже РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жительница Днепропетровска извинилась на камеру за ранее опубликованное видео с рассказом о похищении мужа для мобилизации. Ролик с извинениями распространила СБУ, сообщило издание «Царьград».

Незадолго до этого украинка на русском языке рассказала, как вместе с мужем и ребенком ехала по Закарпатской области. Военные остановили машину на блокпосте, «скрутили» ее мужа и увели. Больше она его не видела. Сама женщина осталась одна с ребенком посреди одного из сел.

Реклама

Ситуацию прокомментировал депутат партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. В соцсетях он написал, что военные сказали мужчине об оформлении повестки, после чего его обещали отпустить, но обманули.

Сейчас украинец находится в Хустском военкомате или уже в Ровенской области. Полиция, по словам депутата, посоветовала жене мобилизованного не писать заявление, потому что это пустая трата времени.

В субботу, 6 января, в Сети распространился ролик, где женщина извинилась за свой рассказ о действиях военных на блокпосте. Она говорила на украинском языке, отметив, что в прошлый раз была в состоянии «эмоционального стресса».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский повысил главу СБУ Василия Малюка. Он подписал указ о присвоении ему звания генерал-лейтенанта.