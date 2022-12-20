Мир 20 декабря 2022, 13:23 СБУ запретила спецкору «Датского радио» писать об Украине Минобороны Украины лишило датскую журналистку аккредитации за российскую пропаганду РИА «Новости»

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Киевский режим лишил корреспондента «Датского радио» по России и Украине Матильду Кимер аккредитации. Спустя три с лишним месяца СБУ объяснила причину — женщину заподозрили в пророссийской пропаганде. Она рассказала об этом на сайте радиостанции.

Предупреждение об отзыве аккредитации журналистка получила еще в августе. В своем письме Минобороны Украины не назвало причину такого решения, только сослалось на СБУ. Все это время Матильда Кимер пыталась добиться объяснений.

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В декабре ее пригласили в офис спецслужбы в Киеве и сказали, что нашли в постах корреспондента в соцсетях признаки пророссийской пропаганды.

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«Я вообще не вижу того, что видят они. Я этого не понимаю», — сказала датская журналистка.

Силовики не объяснили, какие именно записи имели в виду, поэтому она не знает, за что лишилась аккредитации. Кимер призналась, что приезжать в страну ей не запретили — только работать журналистом. Но теперь она не сможет писать репортажи о жителях и последствиях боевых действий.