СБУ заподозрила Порошенко в госизмене при поставках угля из Донбасса

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) начали проверять возможную причастность бывшего президента страны Петра Порошенко к государственной измене при закупках угля из Донбасса. Об этом рассказал глава ведомства Иван Баканов.

«Соответствующая версия проверяется», — привело агентство «Украинские новости» слова Баканова. Он добавил, что еще по этому же вопросу проверяют бывшую главу Национального банка (НБУ) Валерию Гонтареву.

Ранее СБУ опубликовала запись разговоров лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука, которые якобы доказывают его вину в государственной измене. В этих разговорах упоминают имя Порошенко.

В партии «Европейская солидарность» отвергли возможную связь экс-президента Украины с оппозиционером. По словам Баканова, Медведчук в 2014 году якобы вступил в сговор с властями страны и организовал поставки угля из Донбасса.

В сентябре Порошенко заявил, что нынешнее руководство Украины отвлекает внимание людей от коррупции нелепыми заявлениями и пытается уничтожить оппозицию безосновательными уголовными делами.