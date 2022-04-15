Спецслужбы Украины планируют провокацию против мирных жителей в Луганске, сообщили в министерстве госбезопасности ЛНР. По данным ведомства, украинские боевики собираются устроить теракт 16 апреля на Театральной площади и рассылают жителям сообщения с призывом прийти якобы на несанкционированный митинг в центр города, чтобы там атаковать их.

«По заданию иностранных спецслужб центрами информационно-психологических операций Украины активно распространяются в соцсетях провокационные сообщений с призывом посетить несанкционированный митинг, который якобы будет проходить 16 апреля текущего года на Театральной площади», — заявили в министерстве.

Такие сообщения, по информации министерства, также получают пользователи мобильного оператора «Водафон Украина». Правоохранители установили, что массовая рассылка сообщений осуществляется с территории Украины. Также ведомство получило данные о замысле иностранных спецслужб устроить террористический акт в момент предполагаемого массового скопления людей в центре столицы ЛНР.

В МВД ЛНР отметили, что рассылку террористы под руководством СБУ устроили от имени несуществующей организации «Матери ЛНР». «После чего [на якобы митинге] военнослужащими 19-й ракетной бригады ВСУ будет нанесен удар „Точкой-У“ по скоплению граждан», — говорится в сообщении министерства в Telegram.

Аналогичный террористический акт был совершен 14 марта в Донецке. Министерство призвало граждан не поддаваться на провокации спецслужб Украины, не подвергать опасности и быть максимально бдительными.