Мир 24 мая 2023, 18:27 СБУ заочно предъявила обвинения гендиректору российской авиакомпании СБУ заочно предъявила обвинения главе «Уральских авиалиний» Сергею Скуратову РИА «Новости»

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Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения генеральному директору авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергею Скуратову. Об этом сообщил Telegram-канал СБУ.

«СБУ сообщила о подозрении гендиректору „Уральских авиалиний“, предоставившему гражданские самолеты для переброски российских войск на Украину», — заявили в пресс-службе.

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В пресс-службе указали, что Скуратов якобы предоставил шесть гражданских самолетов для нужд военных. В СБУ полагают, что с начала октября 2020 года якобы при содействии директора авиакомпании совершались рейсы в аэропорт Платов.

Скуратову предъявили обвинения по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают до 15 лет лишения свободы.

В середине мая СБУ обвинила украинского бизнесмена Павла Фукса в финансовых махинациях с заводами и неуплате налогов на 2,7 миллиарда долларов.