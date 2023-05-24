24 мая 2023, 18:27
СБУ заочно предъявила обвинения гендиректору российской авиакомпании
СБУ заочно предъявила обвинения главе «Уральских авиалиний» Сергею Скуратову
Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения генеральному директору авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергею Скуратову. Об этом сообщил Telegram-канал СБУ.
«СБУ сообщила о подозрении гендиректору „Уральских авиалиний“, предоставившему гражданские самолеты для переброски российских войск на Украину», — заявили в пресс-службе.
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В пресс-службе указали, что Скуратов якобы предоставил шесть гражданских самолетов для нужд военных. В СБУ полагают, что с начала октября 2020 года якобы при содействии директора авиакомпании совершались рейсы в аэропорт Платов.
Скуратову предъявили обвинения по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают до 15 лет лишения свободы.
В середине мая СБУ обвинила украинского бизнесмена Павла Фукса в финансовых махинациях с заводами и неуплате налогов на 2,7 миллиарда долларов.
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