Мир 14 июня 2023, 13:32 СБУ заочно предъявила обвинение российскому философу Дугину СБУ обвинила философа Дугина в покушении на территориальную целостность Украины РИА «Новости»

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Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении российского философа, главы Международного Евразийского движения Александра Дугина. Об этом спецслужба сообщила в своем Telegram-канале.

Дугину заочно предъявили обвинения по двум статьям: о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и геноциде. СБУ утверждает, что российский философ более 10 лет отрицает существование Украины и призывает к ее вооруженному захвату. По версии спецслужбы, Дугин также пропагандировал уничтожение гражданских объектов в стране.

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Дочь философа, журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье. Ее машина взорвалась на Можайском шоссе, девушка скончалась на месте. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил США в координации этого теракта.

СБУ в конце мая заочно предъявила обвинения генеральному директору авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергею Скуратову. Его подозревают в переброске военных на гражданских самолетах на Украину.