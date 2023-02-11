Мир 11 февраля 2023, 14:14 СБУ заочно осудила главу СК России по двум статьям СБУ: на Украине главу СК России Бастрыкина заочно обвинили по связанным с СВО статьям сайт Служба безопасности Украины

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Служба безопасности Украины (СБУ) заочно назвала главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина виновным по двум статьям, связанным со спецоперацией. Об этом сообщили представители ведомства. Их процитировали в Telegram-канале спецслужбы.

«Руководителю Следственного комитета РФ предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины», — рассказали они.

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По их данным, Бастрыкину вменили якобы совершенные умышленные действия, в результате которых изменились прежние границы Украины. Также главу российского СК уличили в оправдании действий России на территории восточноевропейской страны. Обе статьи — из Криминального кодекса Украины. Общий срок, грозящий Бастрыкину в случае ареста, в тексте не указали.

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Представители СБУ заявили, что сотрудники украинского ведомства якобы собрали доказательства в пользу предъявленных обвинений в ходе расследования.