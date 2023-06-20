Мир 20 июня 2023, 21:12 СБУ заочно обвинила двух россиян в «посягательстве на неприкосновенность Украины» РИА «Новости»

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Служба безопасности Украины выдвинула заочное обвинение двум россиянам в посягательстве на «целостность и неприкосновенность» Украины. В список попали председатель концерна «Донбассгаз» Андрей Иченко и глава Розовской поселковой администрации Запорожской области Андрей Маркин, указало украинское ведомство в своем Telegram-канале.

Также СБУ заочно предъявила обвинение журналисту Сергею Савчуку.

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«Задокументирована подрывная деятельность гражданина России Сергея Савчука — пропагандиста российских информресурсов РИА „Новости“ и „Звезда“», — сказано в сообщении.

Это не первое заочное обвинение россиян со стороны СБУ, такие вещи в украинском ведомстве происходят систематически. На прошлой неделе под аналогичные обвинения попал российский философ, глава Международного Евразийского движения и отец убитой погибшей прошлым летом в результате заказного убийства Дарьи Дугиной Александр Дугин.

Украинские спецслужбы обвиняют Дугина по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и геноциде. Философу вменяют, что он уже более 10 лет якобы отрицает существование Украины и призывает к ее вооруженному захвату.