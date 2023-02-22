Мир 22 февраля 2023, 14:22 СБУ заявила о задержании блогера, скрывавшегося полгода в монастыре в Киеве СБУ заявила о задержании по подозрению в госизмене блогера, полгода скрывавшегося в храме Сайт президента Украины

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В Киеве задержали блогера, который якобы полгода скрывался в Свято-Благовещенском мужском монастыре канонической УПЦ. Его подозревают в госизмене. Об этом заявила Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.

«СБУ задержала в Киеве прокремлевского блогера, который скрывался от правосудия в монастыре УПЦ. <…> При этом злоумышленник прибег к побегу и пытался скрываться от правосудия на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ», — говорится в сообщении.

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По данным СБУ, о подозрении в государственной измене блогеру сообщили еще в августе прошлого года. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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В СБУ заявили, что задержанный якобы публиковал «заказные статьи», дискредитирующие власти Украины. Имя подозреваемого не называется. По информации украинского издания «Страна», им является некий Дмитрий Скворцов.

Ранее сообщалось, что на Украине предъявили обвинения в госизмене главе Министерства здравоохранения Крыма.