СБУ заявила о перешедших на сторону России разведчиках

Служба безопасности Украины заявила о переходе бывших сотрудников военной разведки Украины на сторону России. По их мнению, они нашли одну из ячеек.

Украинские контрразведчики уверены, что они смогли разоблачить агентурную сеть ФСБ, которая действовала в нескольких частях страны. В состав группировки якобы входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сайт украинского ведомства.

СБУ утверждает — их бывших сотрудников завербовали для выполнения разведывательных операций, диверсионных заданий, а также для сбора информации о местонахождении армии.

При этом украинские разведчики уверяют, что российские спецслужбы якобы планировали похитить одного из бывших командующих Силами специальных операций. В качестве доказательства они приводят цитату некоего «объекта вербовки», который обещает выполнить задачу за «сотку бакинских рублей».

Помимо этого, говорится, что у «завербованных ФСБ агентов» изъяли четыре АК-74, два пистолета, два РПГ, 44 гранаты, примерно четыре тысячи патронов и около трех килограммов тротила.

СБУ не единожды говорила о раскрытии агентов ФСБ внутри государства. Ранее сотрудники ведомства поймали в Херсонской области «сотрудника ФСБ» по прозвищу Джигурда, который якобы должен был формировать сепаратистские настроения в регионах.