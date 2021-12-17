СБУ заявила о надвигающемся кризисе в энергетике Украины из-за нехватки угля

Служба безопасности Украины сообщила, что страна находится на грани энергетического кризиса из-за нехватки угля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По состоянию на 1 декабря на складах украинских ТЭЦ и ТЭС имелось 486 тысяч тонн угля при плане в 2,6 миллиона.

В отчете СБУ говорится, что некоторые регионы оказались под угрозой остановки отопления, написал «Взгляд». К примеру, Славянская ТЭС имеет запасов угля в 50 раз ниже необходимого, Луганская ТЭС — в четыре раза ниже, Черниговская ТЭЦ — в пять раз ниже нормы. У Дарницкой ТЭЦ запасов угля нет вообще.