СБУ заявила о гибридной войне после задержания украинских разведчиков

Заявление ФСБ России о задержании трех украинцев, а также другие подобные заявления нужно рассматривать только через призму гибридной войны. Об этом сообщил изданию УНИАН спикер Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко.

«Подобные заявления ФСБ РФ стоит рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков имеют выдающуюся роль», — сказал он.

Дехтяренко уточнил, что одной из главных задач Службы безопасности страны является противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб непосредственно на территории Украины. Он пояснил, что за девять месяцев 2021 года ведомство разоблачило около 50 таких агентов, причем двух из них удалось поймать с поличным, когда они пытались совершить диверсионно-террористические акты.

Он отметил, что в ноябре СБУ выявила кадровых сотрудников ФСБ, которые совершили более пяти тысяч кибератак на государственные органы Украины.

«Были поименно установлены офицеры ФСБ РФ и перехвачены их разговоры. Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая в очередной раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками», — подчеркнул спикер СБУ.

ФСБ сообщила о задержании сотрудников украинских разведывательных служб в нескольких регионах России утром 2 декабря. По данным ведомства, задержали трех агентов украинских спецслужб, двое из них сознались, что были завербованы полковником СБУ Василием Коваликом — он обещал заплатить им 10 тысяч долларов за информацию. Третий задержанный готовил теракт.