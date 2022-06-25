СБУ заявила о блокировке 500 YouTube-каналов пророссийских блогеров

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала около 500 каналов, принадлежащих пользователям с пророссийскими взглядами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве пояснили, что блокировки провели по его жалобам. Кроме того сотрудники СБУ добились прекращения работы аккаунтов в Instagram*, Facebook*, TikTok и Telegram.

«По требованию СБУ заблокировано около 500 пророссийских каналов в YouTube с аудиторией более 15 миллионов подписчиков. Передано на блокировку 1 529 Telegram-каналов и ботов, 426 аккаунтов в Instagram*, 93 — в Facebook*, 1 050 — в TikTok», — говорится в сообщении.

О каких именно каналах в YouTube и аккаунтах в других социальных сетях идет речь украинская спецслужба не уточнила.

*Facebook и Instagram принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской