Мир 07 августа 2023, 14:24 СБУ задержала жительницу Очакова по подозрению в сборе данных о перемещениях Зеленского СБУ: жительница Очакова собирала и передавала данные о передвижениях Зеленского СБУ

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Служба безопасности Украины задержала жительницу Очакова Николаевской области по подозрению в сборе данных о перемещениях украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило РИА «Новости».

Женщину поймали, когда она пыталась передать разведданные, сообщили в СБУ. По информации службы, жительница Николаевской области пыталась установить, когда и куда Зеленский будет заезжать при посещении Николаевской области.

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«Кроме того, подозреваемая пыталась „выявить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова“», — писало издание.

Задержанной предъявили обвинение. Теперь женщине грозит до 12 лет колонии. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что ФБР и СБУ работали над удалением пророссийских аккаунтов в соцсетях. Федеральное бюро расследований США участвовало в ошибочной попытке остановить российскую дезинформацию по указанию украинской разведки. Однако «в ловушке» оказались подлинные американские учетные записи.