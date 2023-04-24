Мир 24 апреля 2023, 17:24 СБУ задержала бывшего разведчика за вербовку россиян Экс-разведчика Червинского задержали на Украине после обстрела аэродрома Канатово Telegram-канал СБУ

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Оперативники Службы безопасности Украины арестовали бывшего специалиста Главного управления разведки Романа Червинского из-за ситуации с обстрелом аэродрома Канатово в Кировоградской области летом 2022 года. Об этом написало издание «Украинская правда».

По информации СБУ, Червинский пытался уговорить российского военнослужащего об угоне самолета Вооруженных сил. Завербованный военный якобы сказал ему, что готов перейти на сторону ВСУ, но на самом деле российские войска получили координаты о месте дислокации самолетов ВСУ и личного состава на аэродроме.

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«После этого ВС России нанесли ракетный удар по аэродрому, при котором погиб командир воинской части и еще 17 бойцов ВСУ», — сообщили в ведомстве.

В СБУ подчеркнули, что Червинский проводил операцию без одобрения соответствующих силовых структур. Суд выберет меру пресечения фигуранту 25 апреля, при этом офис генеральной прокуратуры настаивает на его аресте, написал RT.

Ранее СБУ показала кадры с разгромленного аэродрома «Канатово».