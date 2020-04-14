Появилось видео, как СБУ задержала «агента ФСБ»

Шайтанова подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. Следствие считает, что его завербовали до 2014 года. Когда между спецслужбами России и Украины происходили контакты. По мнению СБУ, после смены власти на Украине он регулярно передавал в ФСБ секретные данные. В том числе о ходе военной операции в Донбассе.

Помимо этого, следователи заявляют, что Шайтанов планировал убийство добровольца Адама Осмаева. Осмаев известен как командир батальона имени Джохара Дудаева. В 2012 году его задержали в Одессе по подозрению в организации террористической группы и подготовке покушения на Владимира Путина.